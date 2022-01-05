По мнению украинских экспертов в области эпидемиологии и микробиологии, вариант Омикрон, который отличается высокой степенью заразности, вызовет мутации более опасных штаммов. Иными словами, относительно безопасное количество перейдет в неблагоприятное качество коронавирусной инфекции.

— Варианты вирусов конкурируют друг с другом. Были даже более опасные варианты, чем Альфа, Бета и Гамма, но они не были такими контагиозными. Дельта вытеснил их всех, — объяснил директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

По его словам, Дельту уже реально вытесняет Омикрон, который заражает в два-три раза эффективнее, но вызывает сравнительно меньше госпитализаций и смертей.

— Думаю, что Омикрон — предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию, как и другие респираторные вирусные инфекции, — полагает доктор медицинских наук, профессор Владимир Широбоков.

На его взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Поскольку менее агрессивные штаммы всегда вытесняли более агрессивные.

Отметим, что, согласно обобщенному прогнозу украинских аналитиков, в первом полугодии 2022 года рассчитывать на быстрое угасание эпидемии коронавируса не приходится.