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Дельта, Омикрон, более опасный вариант: эксперты дали алгоритм мутаций Covid-19

5 января 2022, 13:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

По мнению украинских экспертов в области эпидемиологии и микробиологии, вариант Омикрон, который отличается высокой степенью заразности, вызовет мутации более опасных штаммов. Иными словами, относительно безопасное количество перейдет в неблагоприятное качество коронавирусной инфекции.

— Варианты вирусов конкурируют друг с другом. Были даже более опасные варианты, чем Альфа, Бета и Гамма, но они не были такими контагиозными. Дельта вытеснил их всех, — объяснил директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

По его словам, Дельту уже реально вытесняет Омикрон, который заражает в два-три раза эффективнее, но вызывает сравнительно меньше госпитализаций и смертей.

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— Думаю, что Омикрон — предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию, как и другие респираторные вирусные инфекции, — полагает доктор медицинских наук, профессор Владимир Широбоков.

На его взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Поскольку менее агрессивные штаммы всегда вытесняли более агрессивные.

Отметим, что, согласно обобщенному прогнозу украинских аналитиков, в первом полугодии 2022 года рассчитывать на быстрое угасание эпидемии коронавируса не приходится.

Источник
РБК-Украина
Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , прогноз , Сергей Комиссаренко , Штамм Омикрон
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