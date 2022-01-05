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Дельта, Омікрон, більш небезпечний варіант: експерти дали алгоритм мутацій Covid-19

5 Січня 2022, 13:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

На думку українських експертів у сфері епідеміології та мікробіології, варіант Омікрон, який відрізняється високим ступенем заразності, викличе мутації більш небезпечних штамів. Іншими словами, відносно безпечна кількість перейде в несприятливу якість коронавірусної інфекції.

– Варіанти вірусів конкурують один з одним. Були навіть більш небезпечні варіанти, ніж Альфа, Бета і Гамма, але вони не були такими контагіозними. Дельта витіснив їх всіх, – пояснив директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.

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За його словами, Дельту вже реально витісняє Омікрон, який заражає в два-три рази ефективніше, але викликає порівняно менше госпіталізацій і смертей.

– Думаю, що Омікрон – провісник того, що вірус буде переходити в легку стадію, як і інші респіраторні вірусні інфекції, – вважає доктор медичних наук, професор Володимир Широбоков.

На його погляд, поява цього варіанту – це не драма, а початок кінця пандемії. Оскільки менш агресивні штами завжди витісняли більш агресивні.

Зазначимо, що, згідно з узагальненим прогнозом українських аналітиків, у першому півріччі 2022 року розраховувати на швидке згасання епідемії коронавірусу не доводиться.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , прогноз , Сергій Комісаренко , Штам Омікрон
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