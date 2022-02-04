В Министерстве здравоохранения объяснили, как родители могут предотвратить заражение детей коронавирусом.

Министерство сообщило, что с начала 2022 года количество детей, госпитализированных из Covid-19 или с подозрением на него, выросло почти в четыре раза.

Так, на 3 февраля включительно на стационарном лечении находится 2 тыс. 84 ребенка с диагнозом Covid-19 и 450 детей с подозрением на него. В то время как на 2 января эти цифры составляли 363 ребенка с диагнозом Covid-19 и 322 ребенка с подозрением.

Чтобы предотвратить заражение детей коронавирусом, Минздрав рекомендует родителям:

научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд;

научить детей кашлять и чихать в салфетку или сгиб локтя;

научить детей не подходить к больным ближе чем на полтора-два метра;

больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы;

детям и родителям следует воздерживаться от посещения мест скопления людей;

вакцинировать от Covid-19 детей от 12 лет;

вакцинироваться самим.

В Украине детей от 12 лет прививают от Covid-19 вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Для того чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.

Адреса и контакты центров и пунктов можно найти по адресу vaccination.covid19.gov.ua/list или по тел. 0 800 60 20 19.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для детей от 14 лет согласие родителей не нужно, достаточно их собственного желания вакцинироваться.