У Міністерстві охорони здоров`я пояснили, як батьки можуть попередити зараження дітей коронавірусом.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що з початку 2022 року кількість дітей, госпіталізованих із Covid-19 або з підозрою на нього, зросла майже в чотири рази.

Так, станом на 3 лютого включно на стаціонарному лікуванні знаходиться 2 тис. 84 дитини з діагнозом Covid-19 та 450 дітей із підозрою на нього. Тоді як на 2 січня ці цифри становили 363 дитини, що захворіли та 322 дитини із підозрою.

Аби попередити зараження дітей коронавірусом, МОЗ рекомендує батькам:

навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;

навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;

навчити дітей не підходити до хворих ближче ніж на півтора-два метри;

хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;

дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;

вакцинувати від Covid-19 дітей від 12 років ;

дітей ; вакцинуватися самим.

В Україні дітей від 12 років щеплять від Covid-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для того щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.

Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Для дітей від 14 років згода батьків не потрібна, достатньо їхнього власного бажання вакцинуватися.