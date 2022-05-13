Коронавирус стремительно распространяется по Северной Корее. С конца прошлого месяца от осложнений, вызванных инфекцией, умерли шесть человек, 187 800 местных жителей находятся на карантине.

Об этом сегодня, 13 мая, сообщили государственные СМИ страны.

Напомним, что власти страны долгое время настаивали на отсутствии инфекции и отказывались от внешней гуманитарной помощи для борьбы с любым распространением болезни. Однако сегодня чиновники здравоохранения сделали редкое признание возникающего кризиса в их системе.

Объявление о смертельных случаях было сделано, когда лидер страны Ким Чен Ын посетил вчера национальный штаб по борьбе с болезнями. В знак растущей актуальности вопроса государственное Центральное телевидение впервые показало Кима в маске во время собрания Рабочей партии.

Некоторые аналитики предупреждают, что Северная Корея может столкнуться с серьезным гуманитарным кризисом, если международное сообщество не убедит ее открыться для внешней помощи для борьбы с вирусом.

— Мы находимся на ранней стадии распространения огромных человеческих страданий, — заявил эксперт по Северной Корее в Школе Флетчера в Университете Тафтса Ли Сон Юн.

Северная Корея заявила, что узнала о первой вспышке после того, как в воскресенье представители здравоохранения проверили людей в Пхеньяне с симптомами лихорадки. Выяснилось, что все они были заражены подвариантом вируса BA.2, говорится в сообщении.

Власти страны объявили чрезвычайную ситуацию и приказали всем городам и округам с населением 25 млн человек закрыться и изолироваться.

Северная Корея заявила, что с конца апреля у 350 тыс. человек была обнаружена лихорадка, в том числе у 18 тыс. в четверг, 12 мая. Отмечается, что 162 200 человек полностью выздоровели.