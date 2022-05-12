В Северной Корее подтвердили первый случай коронавируса на своей территории. Речь идет о штамме вируса Омикрон.

Правительство страны объявило о введении суровой чрезвычайной ситуации.

Власти КНДР пришли к выводу, что образцы, собранные у пациентов с лихорадкой в ​​воскресенье, 8 мая, в Пхеньяне, идентичны варианту коронавируса Омикрон, сообщило официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал ввести общенациональный карантин после сообщения о первом случае Covid-19.

Он приказал закрыть и реорганизовать фабрики, предприятия и дома, чтобы безупречно и идеально блокировать распространение вредоносного вируса.

Ким Чен Ын также пообещал преодолеть неожиданный кризис и ликвидировать вирус.

Эксперты считают, что Северная Корея не вакцинировала свои 25 млн человек, отклонив предложения по поставкам вакцин.

Билл Гейтс предупредил о еще более заразном и смертельном варианте Covid-19. Миллиардер Microsoft утверждает, что риск такого результата намного выше 5%.

Предупреждение Гейтса прозвучало после того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Адханом Гебрейесус на этой неделе предупредил, что люди уже устали от вируса, и что сокращение общего тестирования и наблюдения за Covid-19 во многих странах грозит повторной вспышкой.

Источник: AFP