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У Північній Кореї зафіксовано перший випадок Covid-19, і це Омікрон

12 Травня 2022, 12:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
омикрон
Джерело: Depositphotos

У Північній Кореї підтвердили перший випадок коронавірусу на своїй території. Йдеться про штам вірусу Омікрон.

Уряд країн оголосили про запровадження суворої надзвичайної ситуації.

Влада КНДР дійшла висновку, що зразки, зібрані у пацієнтів із лихоманкою в неділю, 8 травня, в Пхеньяні, ідентичні варіанту коронавірусу Омікрон, повідомило офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав ввести загальнонаціональний карантини після повідомлення про перший випадок Covid-19.

Він наказав закрити та реорганізувати фабрики, підприємства та будинки, щоб бездоганно та ідеально блокувати розповсюдження зловмисного вірусу.

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Кім Чен Ин також пообіцяв подолати несподівану кризу та ліквідувати вірус.

Експерти вважають, що Північна Корея не вакцинувала свої 25 млн людей, відхиливши пропозиції щодо поставок вакцин.

Білл Гейтс попередив про ще більш заразний і смертельний варіант Covid-19. Мільярдер Microsoft стверджує, що ризик такого результату набагато вище 5%.

Попередження Гейтса прозвучало після того, як генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на цьому тижні попередив, що люди вже втомилися від вірусу, і що скорочення загального тестування і спостереження за Covid-19 у багатьох країнах загрожує мру повторної спалахом.

Джерело: AFP

Теги
Коронавірус Covid-19
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