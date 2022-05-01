Білл Гейтс попередив про ще більш заразний і смертельний варіант Covid-19. Мільярдер Microsoft стверджує, що ризик такого результату набагато вище 5%.

– Це малоймовірно, я не хочу бути голосом загибелі і мороку, але це набагато вище 5-процентного ризику того, що ми ще не бачили найгіршого, – сказав Гейтс в інтерв’ю одному з американських ЗМІ.

Такий прогноз він робить не вперше. Так, у грудні 2021 року Гейтс повідомив попередив мільйони своїх підписників у Twitter, щоб вони готувалися до найгіршої частини пандемії.

З березня 2020 року Covid-19 забрав життя близько 6,2 млн людей у всьому світі, але в останні тижні число випадків захворювання і смертей знижується.

Попередження Гейтса прозвучало після того, як генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на цьому тижні попередив, що люди вже втомилися від вірусу, і що скорочення загального тестування і спостереження за Covid-19 у багатьох країнах загрожує мру повторної спалахом.

Гейтс, який у вівторок випускає свою нову книгу “Як запобігти наступній пандемії”, порадив урядам усього світу інвестувати в команду епідеміологів і фахівців з комп’ютерного моделювання, щоб допомогти виявити глобальні загрози здоров’ю в майбутньому.