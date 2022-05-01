Билл Гейтс предупредил о еще более заразном и смертельном варианте Covid-19. Миллиардер Microsoft утверждает, что риск такого исхода намного выше 5%.

— Это маловероятно, я не хочу быть голосом гибели и мрака, но это намного выше 5-процентного риска того, что мы еще не видели самого худшего, — сказал Гейтс в интервью одному из американских СМИ.

Такой прогноз он делает не впервые. Так, в декабре 2021 года Гейтс сообщил предупредил миллионы своих подписчиков в Twitter, чтобы они готовились к худшей части пандемии.

С марта 2020 года Covid-19 унес жизни около 6,2 млн человек во всем мире, но в последние недели число случаев заболевания и смертей снижается.

Предупреждение Гейтса прозвучало после того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на этой неделе предупредил, что люди уже устали от вируса, и что сокращение общего тестирования и эпиднадзора за Covid-19 во многих странах грозит мру повторной вспышкой.

Гейтс, который во вторник выпускает свою новую книгу “Как предотвратить следующую пандемию”, посоветовал правительствам всего мира инвестировать в команду эпидемиологов и специалистов по компьютерному моделированию, чтобы помочь выявить глобальные угрозы здоровью в будущем.