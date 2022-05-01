Власти Пекина пытаются предотвратить массовую вспышку Covid-19, которая может вызвать общегородскую блокировку, подобную той, которая парализовала Шанхай более чем на три недели. Поэтому было приказано закрыть все службы питания в Пекине на майские праздники.

Власти заявили об этом на пресс-конференции в субботу, 30 апреля. При этом отмечалось, что ужин в ресторанах стал риском заражения из-за возможности передачи вируса между посетителями и персоналом.

Ресторанам было приказано предоставлять услуги на вынос с воскресенья по среду, во время праздников Дня труда в Китае.

Ранее на этой неделе Пекин начал массовое тестирование миллионов жителей, пытаясь подавить растущую вспышку Covid-19.

Политические ставки высоки, поскольку правящая Коммунистическая партия готовится к крупному съезду этой осенью, на котором президент Си Цзиньпин баллотируется на третий пятилетний срок.

Органы здравоохранения Пекина сообщили о 67 новых случаях заражения Covid-19 в субботу, в результате чего с 22 апреля их общее число в городе достигло почти 300.

В связи с этим власти издали распоряжение о том, что парки и развлекательные заведения должны работать в период праздников половину от своего обычного рабочего дня.

Несколько населенных пунктов в самом густонаселенном районе города Чаоян были признаны зонами повышенного риска и будут подвергнуты массовому тестированию в воскресенье и вторник.

Таким образом Пекин пытается предотвратить массовую вспышку Covid-19, которая парализовала Шанхай более чем на три недели. Миллионы жителей были заблокированы в своих домах, со временем стал нарастать дефицит продуктов питания.