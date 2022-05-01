Медики одной из киевских клиник сегодня делают все возможное, что спасти жизни двух жителей столицы. Накануне они поели вяленой рыбы домашнего приготовления. Результат – тяжелая форма ботулизма.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По словам Валентины Гинзбург, пострадавшие – мужчина и женщина – даже не знакомы друг с другом. Единственное, что их связывает – один и тот же район проживания, а именно Троещина.

Сообщается, что мужчина поступил 22 апреля с жалобами на сухость во рту, трудности с глотанием, выраженную общую слабость, тошноту, вздутие живота.

Примерно через неделю, 29 апреля, с такими же симптомами была госпитализирована и женщина. Кроме того, у нее наблюдались проблемы со зрением – в глазах все двоилось, и трудности с дыханием

Состояние мужчины медикам удалось стабилизировать. Что касается женщины, что в связи с нарастанием дыхательной недостаточности ей производится искусственная вентиляция легких.

Ботулизм – болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризующаяся тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Заражение человека ботулизмом происходит при употреблении продуктов животного и растительного происхождения: загрязненных фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, из-за колбас, ветчины, копченой, вяленой рыбы.

Симптомы ботулизма проявляются постепенно, вследствие чего возникает иллюзия несерьезности болезни и теряется драгоценное время. К общей слабости присоединяется нарушение зрения. Больного беспокоит сетка или туман перед глазами, двоение предметов, сложности с чтением, что связано с параличом глазных мышц.

Одновременно возникают жажда, сухость слизистых, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. Больные жалуются на ощущение комка в горле, боли во время глотания, раздражение в горле.

Самое главное в профилактике ботулизма — тщательное соблюдение технологий домашнего консервирования овощей, фруктов, грибов, мяса, рыбы.