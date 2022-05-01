Медики однієї з київських клінік сьогодні роблять все можливе, щоб врятувати життя двох жителів столиці. Напередодні вони поїли в’яленої риби домашнього приготування. Результат – важка форма ботулізму.

Про це розповіла директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За словами Валентини Гінзбург, постраждалі – чоловік і жінка – навіть не знайомі один з одним. Єдине, що їх пов’язує – один і той же район проживання, а саме Троєщина.

Повідомляється, що чоловік поступив 22 квітня зі скаргами на сухість у роті, труднощі з ковтанням, виражену загальну слабкість, нудоту, здуття живота.

Приблизно через тиждень, 29 квітня, з такими ж симптомами була госпіталізована і жінка. Крім того, у неї спостерігалися проблеми із зором – в очах все двоїлося, і труднощі з диханням

Стан чоловіка медикам вдалося стабілізувати. Що стосується жінки, що в зв’язку з наростанням дихальної недостатності їй проводиться штучна вентиляція легень.

Ботулізм – хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Зараження людини ботулізмом відбувається при вживанні продуктів тваринного і рослинного походження: забруднених фруктів і овочів, неправильно консервованих продуктів, через ковбас, шинки, копченої, в’яленої риби.

Симптоми ботулізму проявляються поступово, внаслідок чого виникає ілюзія несерйозності хвороби і втрачається дорогоцінний час. До загальної слабкості приєднується порушення зору. Хворого турбує сітка або туман перед очима, двоїння предметів, складності з читанням, що пов’язано з паралічем очних м’язів.

Одночасно виникають спрага, сухість слизових, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття грудки в горлі, болі під час ковтання, роздратування в горлі.

Найголовніше в профілактиці ботулізму – ретельне дотримання технологій домашнього консервування овочів, фруктів, грибів, м’яса, риби.