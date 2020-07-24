Ботулізм в Україні: причини, симптоми та профілактика

Ботулізм – це гостре токсико-інфекційне захворювання, спричинене дією токсину бактерією ботулізму. Недуга характеризується паралічем тіла та м’язів очей, проблемами кишечника. У разі тяжкого перебігу – ураженням центральної нервової системи і дихальною недостатністю. Станом на 15 липня 2020 року в Україні зареєстровано 40 постраждалих від ботулізму, серед яких двоє неповнолітніх дітей. Двоє людей померли.

Зараження

Основним збудником є екзотоксин, який виробляють форми життя здатні до вегетативного розмноження (найчастіше водорості, гриби та плоскі черви). Екзотоксин у 10 млн. разів потужніший за ціанистий калій, а одного граму токсину достатньо аби уразити близько 8 млн. людей. В антисанітарних умовах збудник може утворювати спори, які без ушкоджень витримують дію низки способів знезараження та кип’ятіння протягом кількох годин.

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Зазвичай, хвороба проявляється після вживання зіпсованої їжі. Збудник розвивається у в’яленій або слабо просоленій рибі, ковбасі, шинці, м’ясних, рибних, овочевих, грибних консервах, а також різноманітних соусах до страв. Накопичення токсину можливе також через неправильне зберігання продуктів та недостатню термічну обробку консервів та напівфабрикатів. Зараження риби може відбутися зовнішніми та внутрішніми шляхами, проте перевезення, обробка та зберігання відіграють найважливішу роль.

Цікаво, що спори зосереджені в зараженому продукті у конкретних місцях. Саме через це одну і ту ж рибу чи консервовану їжу може з’їсти вся родина, а захворіють лише ті люди, які вживали токсичні шматки.

Симптоми

Першими ознаками зараження є різкі раптові болі живота, нудота та діарея. Часто люди сприймають цей стан за харчове отруєння та не звертаються до лікаря, тим самим погіршуючи власне здоров’я. Симптоми турбують близько доби, далі виникає здуття живота, під час якого розвивається парез кишківника. Згодом людину турбують неврологічні симптоми, такі як сухість у роті, туман перед очима, неможливість роздивитися деталі, ускладнене читання, опущення повік, розширення зіниць та косоокість, головний біль, запаморочення та слабкість тіла. Смерть наступає внаслідок ускладнень запалення та дихальної недостатності.

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Лікування

При появі перших ознак хвороби варто негайно звернутися до лікаря. Введення спеціальної сироватки та вчасно надана медична допомога гарантує збереження життя. Якщо лікування провести на першому етапі захворювання, то вже через короткий час можна повернутися до здорового життя.

Профілактика

Варто дотримуватися правил гігієни при консервуванні у домашніх умовах, ретельно промивати продукти перед приготуванням та очищати гриби від частинок ґрунту. При консервуванні овочів додавати оцтову та лимонну кислоти за рецептом (ботулізм не розвивається у кислому середовищі), стерилізувати посуд перед безпосередньою консервацією та проводити тиндалізацію (протягом трьох діб прогрівати рідину при 100°С близько 10 хв., після чого повторити прогрівання з консервами не менше 60 хв. з подальшим герметичним запакуванням). При найменшому здутті кришки не вживати їжу з банки та відмовитися від покупки консервації на ринку.

Вакцинування

Усі хворі на ботулізм в обов’язковому порядку підлягають госпіталізації. Лікування людини залежить від раннього виявлення хвороби та подальшого введення ботулінічного антитоксину (сироватки, яка також відома як імуноглобулін).

Пам’ятайте: варто дотримуватися профілактичних засобів. Харчове отруєння не проходить безслідно для організму людини. Бережіть своє здоров’я.