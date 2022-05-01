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На травневі в Пекіні закриті ресторани: влада намагається запобігти масовому спалаху Covid-19

1 Травня 2022, 16:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Влада Пекіна намагається запобігти масовому спалаху Covid-19, який може викликати загальноміське блокування, подібне до того, що паралізувало Шанхай більш ніж на три тижні. Тому було наказано закрити всі служби харчування в Пекіні на травневі свята.

Влада заявила про це на прес-конференції в суботу, 30 квітня. При цьому зазначалося, що вечеря в ресторанах стала ризиком зараження через можливість передачі вірусу між відвідувачами і персоналом.

Ресторанам було наказано надавати послуги на винос з неділі по середу, під час свят Дня праці в Китаї.

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Раніше на цьому тижні Пекін почав масове тестування мільйонів жителів, намагаючись придушити зростаючий спалах Covid-19.

Політичні ставки високі, оскільки правляча комуністична партія готується до великого з’їзду цієї осені, на якому президент Сі Цзіньпін балотується на третій п’ятирічний термін.

Органи охорони здоров’я Пекіна повідомили про 67 нових випадків зараження на Covid-19 в суботу, в результаті чого з 22 квітня їхня загальна кількість в місті досягла майже 300.

У зв’язку з цим влада видала розпорядження про те, що парки та розважальні заклади повинні працювати в період свят половину від свого звичайного робочого дня.

Кілька населених пунктів у найбільш густонаселеному районі міста Чаоян були визнані зонами підвищеного ризику і будуть піддані масовому тестуванню в неділю і вівторок.

Таким чином Пекін намагається запобігти масовому спалаху Covid-19, який паралізував Шанхай більш ніж на три тижні. Мільйони жителів були заблоковані в своїх будинках, з часом став наростати дефіцит продуктів харчування.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Коронавірус Covid-19, Пекін, Травневі свята
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