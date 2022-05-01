сезонна алергія

Алергія – один із найпоширеніших у світі розладів імунної системи, яке проявляється підвищеною чутливістю у відповідь на контакт із чужорідними для організму речовинами.

З початку березня до середини травня починають цвісти дерева і різна зелень, тому у багатьох починається нежить, кашель та інші симптоми.

В Національній службі здоров’я України розповіли, як перенести цей період набагато легше і знизити розвиток алергічних симптомів.

Як позбутися алергічної реакції

За словами лікарів, безрецептурні антигістамінні препарати придушують імунну відповідь і полегшують симптоми. Для зняття закладеності носа можна застосувати спрей для звуження судин.

Водночас кашель допоможуть полегшити охолоджувальні льодяники. А тим, кому не допомогло перераховане, лікар може призначити антигістамінні або стероїдні спреї для носа чи інші, більш специфічні ліки.

Як зменшити ризик розвитку алергії

Уникайте активностей на свіжому повітрі у дні, коли надворі висока концентрація пилку. Його рівень можна перевіряти в застосунках чи на сайтах із прогнозом погоди.

Почніть приймати свої ліки проти алергії ще до початку сезону цвітіння.

Тримайте зачиненими вікна і двері у своєму домі та автомобілі.

На вулиці носіть головний убір та мийте голову перед сном, щоб пилок не потрапляв на подушку, а потім на обличчя.

Переодягніться, повернувшись з вулиці. Навіть коли ми струшуємо одяг, на ньому залишається не менше половини пилку.

Детальніше про сезонну алергію – читайте у матеріалі Фактах ICTV.

Джерело: НСЗУ