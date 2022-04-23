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Алергія на цвітіння дерев – як вберегтися від важких симптомів

23 Квітня 2022, 14:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
цвітіння
Джерело: Pixabay

Через сезонну алергію період цвітіння дерев просто нестерпний для деяких громадян.

Як собі допомогти, розповіла педіатр Катерина Мельниченко.

Як вберегтися від важких симптомів:

На вулиці:

  • носити окуляри – уникати потрапляння пилку на слизову оболонку очей;
  • одягати головні убори і ховати волосся;
  • носити захисну маску.

Вдома:

  • після вулиці заховати увесь верхній одяг в пакет;
  • обмитись під душем, промити очі і ніс;
  • не сушити речі на відкритому повітрі – це збільшить кількість пилку рослин на них;
  • не відкривати дуже вікна та двері у кімнатах;
  • робити щоденне вологе прибирання.
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– Якщо у вас є симптоми – сльозотеча і свербіж очей, носоглотки, кашель, симптоми зі сторони ЖКТ, свербіння шкіри від контакту з пилком, варто вживати будь-які антигістамінні препарати.  З відомих препаратів – Феністил, Лоратадин, Дезлоратадин, L-цет, Эдем, Ніксар, – говорить Катерина Мельниченко.

Важливо контактувати з лікарем, який у разі погіршення стану проконсультує та озвучить рекомендації.

Теги
Алергія, Поради, поради лікаря, Сезонна алергія
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