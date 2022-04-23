Алергія на цвітіння дерев – як вберегтися від важких симптомів

Через сезонну алергію період цвітіння дерев просто нестерпний для деяких громадян.

Як собі допомогти, розповіла педіатр Катерина Мельниченко.

Як вберегтися від важких симптомів:

На вулиці:

носити окуляри – уникати потрапляння пилку на слизову оболонку очей;

одягати головні убори і ховати волосся;

носити захисну маску.

Вдома:

після вулиці заховати увесь верхній одяг в пакет;

обмитись під душем, промити очі і ніс;

не сушити речі на відкритому повітрі – це збільшить кількість пилку рослин на них;

не відкривати дуже вікна та двері у кімнатах;

робити щоденне вологе прибирання.

– Якщо у вас є симптоми – сльозотеча і свербіж очей, носоглотки, кашель, симптоми зі сторони ЖКТ, свербіння шкіри від контакту з пилком, варто вживати будь-які антигістамінні препарати. З відомих препаратів – Феністил, Лоратадин, Дезлоратадин, L-цет, Эдем, Ніксар, – говорить Катерина Мельниченко.

Важливо контактувати з лікарем, який у разі погіршення стану проконсультує та озвучить рекомендації.