Алергія на цвітіння дерев – як вберегтися від важких симптомів

Через сезонну алергію період цвітіння дерев просто нестерпний для деяких громадян.
Як собі допомогти, розповіла педіатр Катерина Мельниченко.
Як вберегтися від важких симптомів:
На вулиці:
- носити окуляри – уникати потрапляння пилку на слизову оболонку очей;
- одягати головні убори і ховати волосся;
- носити захисну маску.
Вдома:
- після вулиці заховати увесь верхній одяг в пакет;
- обмитись під душем, промити очі і ніс;
- не сушити речі на відкритому повітрі – це збільшить кількість пилку рослин на них;
- не відкривати дуже вікна та двері у кімнатах;
- робити щоденне вологе прибирання.
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– Якщо у вас є симптоми – сльозотеча і свербіж очей, носоглотки, кашель, симптоми зі сторони ЖКТ, свербіння шкіри від контакту з пилком, варто вживати будь-які антигістамінні препарати. З відомих препаратів – Феністил, Лоратадин, Дезлоратадин, L-цет, Эдем, Ніксар, – говорить Катерина Мельниченко.
Важливо контактувати з лікарем, який у разі погіршення стану проконсультує та озвучить рекомендації.