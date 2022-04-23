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Вимушено живемо з котами – як побороти алергію

23 Квітня 2022, 12:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Вимушено живемо з котами – як побороти алергію
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні багато громадян вимушено полишили свої домівки та мешкають у тимчасових помешканнях – в орендованих квартирах, у родичів чи навіть гостях. Через це їм треба пристосовуватися до нових незвичних умов життя, вживатися з господарями та їхніми домашніми улюбленцями. Це може бути складно для тих, хто має алергію.

Алерголог Влада Барзилович розповіла, що робити у такому разі.

– Почнемо з позитиву: багато досліджень говорять про позитивний вплив контакту з тваринами на імунну систему дітей. Проте іноді алергену в навколишньому середовищі занадто багато, тоді основне завдання – знизити його кількість, – говорить Влада Барзилович.

Рекомендації:

  • Розпочати зі спальні

– Частіше алергія виникає не на шерсть, а на біологічні рідини тварин (слина, сеча), проте саме на шерсті молекули активно розносяться. В ідеалі – дитина має спати в кімнаті, куди тварини не заходять, – розповідає лікар.

Треба робити мінімальне вологе прибирання щодня та перевдягати дитину перед тим, як вона заходить до кімнати.

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  • Медикаментозна підтримка

Під рукою мають бути антигістамінні препарати: цетиризин, левоцетиризин, лоратадин, дезлоратадин, біластін. Це їхні діючі речовини.

  • Звернення до лікаря

Проте якщо стан дитини погіршується, варто звернутися до лікаря.

Тривожні симптоми:

  • затяжний кашель, свистяче дихання;
  • дитина почала казати що їй важко бігати, виконувати фізичні навантаження;
  • гострий стан набряку обличчя, навколо очей.
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У такому разі не варто відкладати візит.

Теги
Алергія, Кіт, Поради, поради лікаря
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