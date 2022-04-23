Через війну в Україні багато громадян вимушено полишили свої домівки та мешкають у тимчасових помешканнях – в орендованих квартирах, у родичів чи навіть гостях. Через це їм треба пристосовуватися до нових незвичних умов життя, вживатися з господарями та їхніми домашніми улюбленцями. Це може бути складно для тих, хто має алергію.

Алерголог Влада Барзилович розповіла, що робити у такому разі.

– Почнемо з позитиву: багато досліджень говорять про позитивний вплив контакту з тваринами на імунну систему дітей. Проте іноді алергену в навколишньому середовищі занадто багато, тоді основне завдання – знизити його кількість, – говорить Влада Барзилович.

Рекомендації:

Розпочати зі спальні

– Частіше алергія виникає не на шерсть, а на біологічні рідини тварин (слина, сеча), проте саме на шерсті молекули активно розносяться. В ідеалі – дитина має спати в кімнаті, куди тварини не заходять, – розповідає лікар.

Треба робити мінімальне вологе прибирання щодня та перевдягати дитину перед тим, як вона заходить до кімнати.

Медикаментозна підтримка

Під рукою мають бути антигістамінні препарати: цетиризин, левоцетиризин, лоратадин, дезлоратадин, біластін. Це їхні діючі речовини.

Звернення до лікаря

Проте якщо стан дитини погіршується, варто звернутися до лікаря.

Тривожні симптоми:

затяжний кашель, свистяче дихання;

дитина почала казати що їй важко бігати, виконувати фізичні навантаження;

гострий стан набряку обличчя, навколо очей.

У такому разі не варто відкладати візит.