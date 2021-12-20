Глобальна пандемія коронавірусу триває та диктує нам нові правила життя. Уже майже два роки одне з головних правил – носіння масок у громадських місцях: у транспорті, у магазинах, під час публічних заходів. Однак тривале носіння маски може викликати проблеми зі шкірою, а алергічна реакція на маску навіть отримала окрему назву – маскне.

Розібратись у питаннях алергії на маску нам допоможе лікарка-алерголог Анастасія Левченко.

Алергічна реакція на маску для обличчя проявляється як значне подразнення шкіри, контактний дерматит або акне. Зазвичай стан погіршується саме після тривалого перебування у масці. З’являється подразнення, висипання, почервоніння. Оскільки маски містять поліпропіленові волокна, повітря в них погано циркулює, шкіра всередині потіє, покривається пухирями та висипаннями.

– Контактний дерматит з’являється внаслідок так званої алергічної реакції сповільненого типу. Вона виникає через певний проміжок часу після контакту з алергеном і має не такий бурхливий перебіг, як реакції негайного типу. Тому потребує спеціального діагностичного методу – патч-тестування, – коментує Анастасія Левченко.

За її словами, особливість цього методу в тому, що він допомагає виявити саме алергічні реакції сповільненого типу і дізнатись, який самий алерген їх викликає.

– Після визначення антигена – все просто. Уникаємо контакту з ним! Якщо маєте алергію на елемент маски, наприклад компоненти металевої проволоки у масці – нікель та кобальт, можна замінити її на засіб захисту з іншого матеріалу. Якщо ж це реакція на певний компонент у косметиці або кремі – варто обрати інший засіб для догляду, краще гіпоалергенний, – продовжує фахівець.

Важливим компонентом відновлення здоров’я шкіри є нормалізація шкірного бар’єру. Потрібно робити регулярні перерви у носінні маски та використовувати косметичні доглядові засоби, що відновлюють гідроліпідний бар’єр.

– Це засоби із вмістом керамідів, скваленів та навіть спеціальні пробіотики для шкіри. Також варто відзначити, що гігієна порожнини рота суттєво впливає на стан шкіри під маскою. Чищення зубів два рази на день та використання зубної нитки або іригатору – це необхідний мінімум, – зазначає Анастасія Левченко.

Головними симптоми алергії на маску є почервоніння та набряклість шкіри, поява прищів та різних висипів, що можуть зливатися, утворюючи плями різного діаметру, чхання, кашель, сльозотеча, задишка, відчуття нестачі повітря, напади астми, головний біль, підвищена температура тіла та дискомфорт.

Перед купівлею медичної маски необхідно ознайомитись із її складом. Треба переконатися, що в ній немає шкідливих речовин.

Якщо ж ви помітили симптоми алергії, зверніться до лікаря.