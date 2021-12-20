Глобальная пандемия коронавируса продолжается и диктует новые правила жизни. Уже почти два года одно из главных правил – ношение масок в общественных местах: в транспорте, в магазинах, во время публичных мероприятий. Однако длительное ношение маски может вызвать проблемы с кожей, а аллергическая реакция на маску даже получила отдельное название – маскне.

Разобраться в вопросах аллергии на маску нам поможет врач-аллерголог Анастасия Левченко.

Аллергическая реакция на маску для лица проявляется как значительное раздражение кожи, контактный дерматит или акне. Обычно состояние ухудшается после длительного пребывания в маске. Появляется раздражение, сыпь, покраснение. Поскольку маски содержат полипропиленовые волокна, воздух в них плохо циркулирует, кожа внутри потеет, покрывается волдырями и высыпаниями.

– Контактный дерматит появляется в результате так называемой аллергической реакции замедленного типа. Она возникает через определенный промежуток времени после контакта с аллергеном и имеет не такое бурное течение, как реакции немедленного типа. Поэтому требует специального диагностического метода – патч-тестирования, – комментирует Анастасия Левченко.

По ее словам, особенность этого метода в том, что он помогает выявить именно аллергические реакции замедленного типа и узнать, какой аллерген их вызывает.

– После определения антигена – все просто. Убираем контакт с ним! Если у вас аллергия на какой-то элемент маски, например компоненты металлической проволоки — никель и кобальт, можно заменить ее средством защиты из другого материала. Если же это реакция на определенный компонент в косметике или креме – стоит выбрать другое средство по уходу, лучше гипоаллергенное, – продолжает специалист.

Важным пунктом восстановления здоровья является нормализация кожного барьера. Нужно делать регулярные перерывы в ношении маски и использовать косметические уходовые средства, восстанавливающие гидролипидный барьер.

— Это средства с содержанием керамидов, сквалена и даже специальных пробиотиков для кожи. Также следует отметить, что гигиена полости рта оказывает существенное влияние на состояние кожи под маской. Чистка зубов два раза в день и использование зубной нити или ирригатора – это необходимый минимум, – отмечает Анастасия Левченко.

Главными симптомами аллергии на маску являются покраснение и отечность кожи, появление прыщей и различных сыпей, которые могут сливаться, образуя пятна разного диаметра, чихание, кашель, слезотечение, одышка, чувство нехватки воздуха, приступы астмы, головные боли, повышенная температура тела и дискомфорт.

Перед покупкой медицинской маски необходимо ознакомиться с ее составом. Нужно убедиться, что в нем нет вредных веществ.

Если вы заметили симптомы аллергии, обратитесь к врачу.