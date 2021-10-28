Защитная маска из пластика, которую часто используют работники сферы общественного питания и обслуживания, не является средством индивидуальной защиты.

Об этом отметили эксперты Центра общественного здоровья.

— Прозрачные пластиковые защитные маски из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты. Они лишь частично закрывают лицо на уровне рта, а потому их использование подвергает опасности как пользователя, так и окружающих, — отметили они.

Пластиковые маски не относят к средствам индивидуальной защиты, поэтому они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков.

Маска необходима для того, чтобы контролировать источники инфекции, даже если человек не имеет симптомов, он может быть носителем возбудителя. Она помогает защититься во время контакта с больным.

В ЦОЗ подчеркнули, что нужно пользоваться правильными масками и использовать их ответственно. Средство индивидуальной защиты должно полностью закрывать рот и нос. Также маску необходимо носить даже после полной вакцинации от коронавируса.

Ранее в Минздраве уже отмечали, что вакцинированным гражданам необходимо носить маску, ведь они могут быть переносчиками вируса и заражать тех, кто не получил укол.

Источник: ЦОЗ