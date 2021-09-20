Одно из карантинных требований в период пандемии коронавируса – ношение защитных масок. Их изготавливают из различных материалов как промышленные производители, так и частные предприниматели.

Какое же средство защиты выбрать? Из какого материала маска будет эффективна и гигиенична? Как избежать раздражения кожи?

На эти вопросы отвечает заведующий кафедрой дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии Национального университета здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика, заслуженный врач Украины Александр Литус.

Тканевые маски изготавливают из различных материалов. Чаще всего это хлопок, неопрен, шелк.

Маски из неопрена плотно прилегают к лицу, что чаще всего вызывает механическое раздражение кожи.

Маска из хлопка лучше маски из неопрена, но материал плохо поглощает влагу, создавая эффект парника.

Шелковые маски подходят для лиц с чувствительной кожей, потому что шелк хорошо поглощает влагу, которая образуется под маской.

— Если вы пользуетесь многоразовой маской, помните, что она тоже не вечна, — напоминает Александр Литус. — Ее эффективность со временем уменьшается. Не нужно обрабатывать маску агрессивными защитными и моющими средствами.

Оставаясь на ткани, их частицы могут привести к контактному дерматиту. Тканевые маски необходимо стирать и гладить после каждого использования.

Если вам по нраву одноразовые маски, меняйте их своевременно: через 3-4 часа.

Выбирайте тот вариант, который более комфортен для вас, поскольку маски нужно носить обязательно, ведь они защищают вас и окружающих от возможного заражения коронавирусом.

Избежать раздражения кожи под маской можно, соблюдая несколько правил.

Не пользуйтесь тональным кремом. Или же не наносите его на участок лица, скрывающийся под маской.

Когда меняете одноразовую маску, умывайте лицо и тщательно просушивайте кожу. Маску нужно надевать на сухую кожу.

Мужчинам лучше отказаться от ношения бороды и усов. Потому что густые волосы в теплой и влажной среде под маской могут стать благоприятным фактором для развития микроорганизмов.

Старайтесь не касаться маски руками, ведь на них могут быть как бактерии, так и коронавирус.

Маски и даже респираторы не дают 100% гарантии, что вы не заболеете Covid-19. И в Университете Квинсленда в Австралии создали уникальную маску с нанопокрытием для дополнительной защиты от коронавируса и гриппа.