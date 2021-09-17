Парадоксально, но если бы не эпидемия коронавируса, наука не развивалась бы так быстро. И хотя единственный способ уберечься от Сovid-19 — вакцинация, ученые всего мира ищут рецепты преодоления пандемии.

Как обмануть вирус

Коронавирусы известны науке давно. Некоторые из них тоже вызывали эпидемии, но их удалось обуздать. Но SarsCov2 охватил всю планету. Что же делает его таким мощным?

Благодаря шиповидному S-белку новому коронавирусу удается хорошо цепляться за рецепторы на поверхности клеток человека и заражать их.

И американские ученые уже знают, как обмануть SarsCov2. Они предлагают ему фейковые рецепторы клеток, имитирующие человеческие, которые были созданы благодаря биоинженерии. Вирус принимает искусственные рецепторы за настоящие, а когда цепляется за них — попадает в ловушку.

Рецепторы-приманки связываются с возбудителем и действуют по тому же принципу, что и антитела, которые вырабатываются при прививке антиковидной вакциной или после перенесенной болезни.

Американские ученые считают, что этот метод можно использовать как для профилактики коронавируса, так и для того, чтобы снизить нагрузку на организм во время болезни, ускорить выздоровление и предотвратить развитие осложнений.

Искусственный интеллект против SarsCov2

Те же американцы и японцы научили искусственный интеллект определять тяжесть течения Covid-19 еще до развития заболевания.

Благодаря сети под названием pix2surv можно даже вычислить время, когда именно у конкретного пациента возрастает вероятность попасть в отделение интенсивной терапии, а также определить риск смерти.

Точность метода, по первым результатам исследований, ученые уже оценили в более чем 80%.

Прогноз выдается на основе анализа изображения компьютерной томографии грудной клетки пациента. В ходе тренировок искусственный интеллект анализировал данные более 300 человек. И, как отмечают ученые, он определил общие черты у пациентов, которые впоследствии попали в отделение интенсивной терапии — невооруженным человеческим глазом увидеть эти изменения на КТ невозможно. Разработчики надеются, что в будущем их сеть можно будет использовать не только для предсказания течения Covid-19, но и других инфекционных заболеваний.

Наномаски от коронавируса

Как известно, маски и даже респираторы не дают 100% гарантии, что вы не заболеете Covid-19. И в Университете Квинсленда в Австралии создали уникальную маску с нанопокрытием для дополнительной защиты от коронавируса и гриппа.

— Когда обычные хирургические маски во время испытаний обработали этим специальным покрытием, вирусные частицы альфа-варианта инактивировались, — сообщил один из исследователей, профессор Майкл Монтейро. — Сейчас австралийские ученые готовятся к защите своей наномаски для принятия мировым научным сообществом.

Чудо-дезинфектор

Нанотехнологии были задействованы и при разработке чудо-дезинфектора в Университете Центральной Флориды в США. Это средство способно убивать вирусы на поверхностях непрерывно в течение семи дней с момента обработки.

Большинство средств не обеспечивают такой длительный эффект. Успешные результаты исследований дезинфектора представлены в журнале авторитетного Американского химического общества. В этом чудо-средстве есть наночастицы определенного химического соединения, которое может самовосстанавливаться. Также в жидкость добавили частицы ионизированного серебра. Дезинфектор также не вызывает раздражений кожи и глаз.

Украина получит инновационные лекарственные средства от коронавируса в рамках сотрудничества с правительством США. Препараты зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести Covid-19, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Источник: Ранок у великомі місті.