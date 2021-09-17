Парадоксально, але якби не пандемія коронавірусу, наука не розвивалася б так стрімко. І хоча єдиний спосіб убезпечитися від Сovid-19 – вакцинація, науковці всього світу шукають рецепти подолання пандемії.

Як обдурити вірус

Коронавіруси відомі науці давно. Деякі з них теж спричиняли епідемії, але їх вдалося приборкати. Натомість SarsCov2 охопив усю планету. Що ж робить його таким потужним?

Завдяки шипоподібному S-білку новому коронавірусу вдається добре чіплятися за рецептори на поверхні клітин людини та заражати їх.

Та американські вчені вже знають, як обдурити SarsCov2. Вони пропонують йому фейкові рецептори клітин, що імітують людські й були створені завдяки біоінженерії. Вірус сприймає штучні рецептори як справжні, а коли чіпляється за них – потрапляє у пастку.

Рецептори-приманки зв’язуються зі збудником і діють за тим самим принципом, що й антитіла, які виробляються при щепленні антиковідною вакциною або після перенесеної хвороби.

Американські науковці вважають, що цей метод можна використовувати як для профілактики коронавірусу, так і для того, щоб знизити навантаження на організм під час хвороби, прискорити одужання та запобігти розвитку ускладнень.

Штучний інтелект проти SarsCov2

Американці й японці навчили штучний інтелект передбачати важкість перебігу Covid-19 ще до розвитку захворювання.

Завдяки мережі під назвою pix2surv можна навіть вирахувати час, коли саме у конкретного пацієнта зростає ймовірність потрапити до відділення інтенсивної терапії. А також визначити ризик смерті.

Точність методу, за першими результатами досліджень, вчені вже оцінили у понад 80%.

Прогноз видається на основі аналізу зображення комп’ютерної томографії грудної клітини пацієнта. У ході тренувань штучний інтелект аналізував дані понад 300 людей. І, як зазначають науковці, він визначив спільні риси у пацієнтів, які згодом потрапили до відділення інтенсивної терапії – неозброєним людським оком побачити ці зміни на КТ неможливо. Розробники сподіваються, що у майбутньому їхню мережу можна буде використовувати не тільки для передбачення перебігу Covid-19, а й інших інфекційних захворювань.

Наномаски від коронавірусу

Як відомо, маски і навіть респіратори не дають 100% гарантії, що ви не захворієте на Covid-19. Та в Університеті Квінсленда в Австралії створили унікальну маску з нанопокриттям для додаткового захисту від коронавірусу та грипу.

– Коли звичайні хірургічні маски під час випробувань обробили цим спеціальним покриттям, вірусні частинки альфа-варіанту інактивувалися, – повідомив один з дослідників, професор Майкл МонтЕйр. – Нині австралійські вчені готуються до захисту своєї наномаски для схвалення світовою науковою спільнотою.

Диво-дезінфектор

Нанотехнології були задіяні й у розробці диво-дезінфектора в Університеті Центральної Флориди у США. Цей засіб здатен вбивати віруси на поверхнях безперервно протягом семи днів з моменту обробки.

Більшість засобів не забезпечують такий довготривалий ефект. Успішні результати досліджень дезінфектора представлено у журналі авторитетного Американського хімічного товариства. У цьому диво-засобі є наночастинки певної хімічної сполуки, що може самовідновлюватися. Також у рідину додали частинки іонізованого срібла. Дезінфектор також не викликає подразнень шкіри та очей.

Україна отримає інноваційні лікарські засоби від коронавірусу в рамках співпраці з урядом США. Препарати зареєстровані FDA і рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості Covid-19, особливо за наявності ризику переходу в важку форму.

Джерело: Ранок у великомі місті.