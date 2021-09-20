Одна із карантинних вимог у період пандемії коронавірусу – носіння захисних масок. Їх виготовляють із різних матеріалів як промислові виробники, так і приватні підприємці.

Який же засіб захисту обрати? З якого матеріалу маска буде і ефективна, і гігієнічна? Як уникнути подразнення шкіри?

На ці запитання відповідає завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України Олександр Літус.

Тканинні маски виготовляють з різних матеріалів. Найчастіше це бавовна, неопрен, шовк.

Маски з неопрену щільно прилягають до обличчя, що найчастіше спричиняє механічне подразнення шкіри.

Маска з бавовни краща за маску з неопрену, але матеріал погано поглинає вологу, створюючи ефект парника.

Шовкові маски підходять для осіб з чутливою шкірою, оскільки шовк добре поглинає вологу, яка утворюється під маскою.

Якщо ви користуєтесь багаторазовою маскою, пам’ятайте, що вона теж не вічна. Її ефективність з часом зменшується. Не потрібно обробляти маску агресивними захисними та миючими засобами.

Залишаючись на тканині, їхні частки можуть призвести до контактного дерматиту. Тканинні маски необхідно прати та прасувати після кожного використання.

Якщо вам до вподоби одноразові маски, міняйте їх своєчасно: через 3-4 години.

Обирайте той варіант, який комфортнішій для вас, оскільки маски носити потрібно обов’язково, адже вони захищають вас та оточення від можливого зараження коронавірусом.

Уникнути подразнення шкіри під маскою можна, виконавши кілька правил.

Не користуйтеся тональним кремом. Або ж не наносьте його на ділянку обличчя, що ховається під маскою.

Коли знімаєте одноразову маску, вмивайте обличчя і ретельно обсушуйте шкіру. Маску потрібно надягати на суху шкіру.

Чоловікам краще відмовитися від носіння бороди і вусів. Тому що густе волосся в теплому і вологому середовищі під маскою може стати сприятливим фактором для розвитку мікроорганізмів.

Намагайтеся не торкатися маски руками, адже на них можуть бути як бактерії, так і коронавірус.

Маски і навіть респіратори не дають 100% гарантії, що ви не захворієте на Covid-19. Та в Університеті Квінсленда в Австралії створили унікальну маску з нанопокриттям для додаткового захисту від коронавірусу та грипу.