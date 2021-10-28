Захисна маска з пластику, яку часто використовують працівники сфери громадського харчування та обслуговування, не є засобом індивідуального захисту.

Про це зазначили експерти Центру громадського здоров’я.

– Прозорі пластикові захисні маски через особливості своєї конструкції, а саме нещільного прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту. Вони лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку як користувача, так і оточуючих, – зазначили вони.

Пластикові маски не відносять до засобів індивідуального захисту, тому вони не можуть замінити використання захисних медичних масок або захисних щитків.

Маска необхідна для того, щоб контролювати джерела інфекції, навіть, якщо людина не має симптомів, вона може бути носієм збудника. Вона допомагає захиститися під час контакту з хворим.

У ЦГЗ наголосили, що потрібно користуватися правильними масками та використовувати їх відповідально. Засіб індивідуального захисту має повністю закривати рот і ніс. Також маску необхідно носити навіть після повної вакцинації від коронавірусу.

Раніше у МОЗ вже зазначали, що вакцинованим громадянам необхідно носити маску, адже вони можуть бути переносниками вірусу і заражати тих, хто не отримав укол.

Джерело: ЦГЗ