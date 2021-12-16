В ходе исследования американских ученых-биологов были определены конкретные способы усовершенствования обычных медицинских масок, чтобы они более эффективно защищали от инфекций.

Как мы знаем, маски для лица используются для уменьшения распространения инфекционных вирусов, таких как SARS-CoV-2, которые передаются с респираторными аэрозолями и каплями, образующимися во время разговора, дыхания и кашля.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует многослойную маску, которая закрывает нос и рот и плотно прилегает к лицу.

— Эффективность масок зависит как от способности материала фильтровать аэрозоли, так и от того, насколько хорошо маска подходит владельцу, — говорит биолог-исследователь Франсуаза М. Блашер.

Она и ее коллеги использовали как людей, так и манекены-симуляторы для оценки эффективности различных типов масок, комбинаций и модификаций.

Исследователи провели множество экспериментов, имитирующих кашель и выдох, а затем измерили эффективность масок в блокировании респираторных аэрозолей.

Результаты показывают, что наложение трехслойной тканевой маски поверх медицинской маски (двойная маскировка) или закрепление медицинской маски эластичной скобой обеспечивает наилучшую защиту от респираторных аэрозолей.

Фактический итог выглядит следующим образом:

обычные медицинские маски без модификации блокировали 56% аэрозолей от кашля и 42% аэрозолей выдыхаемого воздуха

наложение марли на медицинскую маску блокировало 85% аэрозолей от кашля и 91% аэрозолей выдыхаемого воздуха

наложение фиксатора поверх медицинской маски блокировало 95% аэрозолей от кашля и 99% аэрозолей выдыхаемого воздуха.

Использование регулятора или ремешка ушной петли также повышает эффективность маски по сравнению с ее аналогами, но без модификации.