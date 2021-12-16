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Лайфхаки від біологів: як зробити звичайну маску більш ефективною в захисті від інфекцій

16 Грудня 2021, 13:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
маски
Джерело: Depositphotos

В ході дослідження американських вчених-біологів були визначені конкретні способи удосконалення звичайних медичних масок, щоб вони більш ефективно захищали від інфекцій.

Як ми знаємо, маски для обличчя використовуються для зменшення поширення інфекційних вірусів, як-от SARS-CoV-2, які передаються з респіраторними аерозолями і краплями, що утворюються під час розмови, дихання і кашлю.

Центр США з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендує багатошарову маску, яка закриває ніс і рот і щільно прилягає до обличчя.

– Ефективність масок залежить як від здатності матеріалу фільтрувати аерозолі, так і від того, наскільки добре маска підходить власнику, – говорить біолог-дослідник Франсуаза М. Блашер.

Вона і її колеги використовували як людей, так і манекени-симулятори для оцінки ефективності різних типів масок, комбінацій і модифікацій.

Дослідники провели безліч експериментів, що імітують кашель і видих, а потім виміряли ефективність масок у блокуванні респіраторних аерозолів.

Результати показують, що накладення тришарової тканинної маски поверх медичної маски (подвійне маскування) або закріплення медичної маски еластичною скобою забезпечує найкращий захист від респіраторних аерозолів.

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Фактичний підсумок виглядає наступним чином:

  • звичайні медичні маски без модифікації блокували 56% аерозолів від кашлю і 42% аерозолів повітря, що видихається
  • накладення марлі на медичну маску блокувало 85% аерозолів від кашлю і 91% аерозолів повітря, що видихається
  • накладення фіксатора поверх медичної маски блокувало 95% аерозолів від кашлю і 99% аерозолів повітря, що видихається.

Використання регулятора або ремінця вушної петлі також підвищує ефективність маски порівняно з її аналогами, але без модифікації.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Коронавірус Covid-19 , маска , Наукові дослідження , науковці
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