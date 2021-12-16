В ході дослідження американських вчених-біологів були визначені конкретні способи удосконалення звичайних медичних масок, щоб вони більш ефективно захищали від інфекцій.

Як ми знаємо, маски для обличчя використовуються для зменшення поширення інфекційних вірусів, як-от SARS-CoV-2, які передаються з респіраторними аерозолями і краплями, що утворюються під час розмови, дихання і кашлю.

Центр США з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендує багатошарову маску, яка закриває ніс і рот і щільно прилягає до обличчя.

– Ефективність масок залежить як від здатності матеріалу фільтрувати аерозолі, так і від того, наскільки добре маска підходить власнику, – говорить біолог-дослідник Франсуаза М. Блашер.

Вона і її колеги використовували як людей, так і манекени-симулятори для оцінки ефективності різних типів масок, комбінацій і модифікацій.

Дослідники провели безліч експериментів, що імітують кашель і видих, а потім виміряли ефективність масок у блокуванні респіраторних аерозолів.

Результати показують, що накладення тришарової тканинної маски поверх медичної маски (подвійне маскування) або закріплення медичної маски еластичною скобою забезпечує найкращий захист від респіраторних аерозолів.

Фактичний підсумок виглядає наступним чином:

звичайні медичні маски без модифікації блокували 56% аерозолів від кашлю і 42% аерозолів повітря, що видихається

накладення марлі на медичну маску блокувало 85% аерозолів від кашлю і 91% аерозолів повітря, що видихається

накладення фіксатора поверх медичної маски блокувало 95% аерозолів від кашлю і 99% аерозолів повітря, що видихається.

Використання регулятора або ремінця вушної петлі також підвищує ефективність маски порівняно з її аналогами, але без модифікації.