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Помогли страусы: в Японии изобрели светящиеся маски для диагностики Covid-19

8 декабря 2021, 16:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
страус
Источник: Depositphotos

Команда ученых Университета префектуры Киото разработала маски, которые светятся при воздействии ультрафиолета, если они содержат следы коронавируса. Маски изготовлены с использованием антител, извлеченных из яиц страуса.

Испытания все еще продолжаются, но исследователи уже готовят соответствующие документы на получение разрешения от правительства на массовую продажу своего детища.

Они объясняют, что выбор пал на страусов потому, что те способны вырабатывать несколько различных видов антител или белков, которые нейтрализуют инородные тела в организме.

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В феврале 2020 года ученые ввели самкам страусов неактивную и безопасную форму коронавируса и получили много требуемых антител из отложенных ими яиц.

Затем был разработан специальный фильтр, который помещается внутри маски. Если его вынуть и обработать флуоресцентным красителем, содержащим страусиные антитела, фильтр будет светиться в ультрафиолетовом свете.

Команда проводила эксперименты в течение 10 дней с 32 людьми, которые заразились Covid-19. Было обнаружено, что все маски, которые носили добровольцы, светились под ультрафиолетовым светом, который со временем исчезал, а их вирусная нагрузка уменьшалась.

Сегодня ученые намерены расширить массовость эксперимента на 150 участников, чтобы окончательно убедить правительство в результативности своего открытия.

Они утверждают, маски можно производить по невысокой цене, превратив их тем самым в простой набор для тестирования на Covid-19, который может использовать каждый.

Источник: Kyodo News

Теги
Коронавирус Covid-19 , маска , Наукові дослідження , науковці , Япония
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