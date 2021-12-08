Беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от коронавируса по сравнению с небеременными. Чтобы защититься от этой инфекции, необходимо сделать прививку.

Акушер-гинеколог высшей категории Наталья Лелюх рассказала в прямом эфире программы Есть здоровый вопрос о том, какую вакцину выбрать беременным женщинам и когда можно сделать прививку.

По ее словам, в Украине есть три типа вакцин. Первый – инактивированная вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech. Она содержит в своем составе неактивный, убитый вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

— Ослабленная живая вакцина не рекомендована беременным женщинам. Не потому, что мы не знаем, как она будет действовать. Просто беременным запрещены любые живые вакцины, в частности от кори, полиомиелита, краснухи и прочего, — отметила Лелюх.

Второй и третий типы препаратов — это векторные (AstraZeneca) и мРНК вакцины (Pfizer/BioNTech и Moderna). В них нет вируса, поэтому они разрешены беременным.

Вакцинирование от коронавируса зависит от доступности вакцины. Врач утверждает, что нет никаких сроков, когда можно начинать беременеть после прививки. Также неважно, на каком этапе и в каком триместре вакцинироваться.

— Относительно побочных эффектов после вакцинации, то может возникнуть боль в месте инъекции, подняться температура, которая за один-два дня должна пройти, — подчеркнула она.

Гинеколог добавила, что также можно делать прививку от коронавируса в период кормления грудью. Женщина, которая кормит грудью и полностью вакцинировалась от коронавируса, может передать антитела ребенку. Это очень важно, ведь сейчас Covid-19 болеют и младенцы. Поэтому защита себя и своего ребенка должна быть приоритетом.



Стоит помнить, что перед вакцинацией от коронавируса беременным женщинам рекомендуется в первую очередь проконсультироваться со своим семейным врачом или акушером-гинекологом.

Источник: Факты ICTV. Здоровье