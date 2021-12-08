Респираторные инфекции обычно опасны для беременных женщин. Беременность делает организм уязвимым и перед коронавирусом.

Рост матки приводит к уменьшению объема легких — органа, на который больше всего влияет Covid-19. Из-за этого беременные тяжелее переносят пневмонию. Инфекция часто вызывает тромбоэмболические осложнения, когда тромб закупоривает просвет кровеносного сосуда. У беременной женщины риск этих осложнений больше, ведь в ее состоянии кровь активнее сворачивается.

Акушер-гинеколог высшей категории Наталья Лелюх рассказала в прямом эфире программы Есть здоровый вопрос о том, как правильно надо лечиться беременным с диагнозом коронавирус и каких рекомендаций придерживаться.

Если беременная женщина болеет дома и имеет легкое течение коронавируса, необходимо:

следить за температурой (если она высокая, можно использовать парацетамол, но при показателе 38 и более);

пить достаточное количество жидкости;

проветривать комнату и увлажнять воздух;

делать дыхательную гимнастику при нормальной сатурации;

двигаться, ходить.

По словам специалиста, без рекомендации врача беременным женщинам не нужно принимать различные виды веществ, такие как витамины D, С, мелатонин, цинк и тому подобное.

— Это нужно делать тогда, когда женщина сдала анализ, который показал у нее дефицит какого-то витамина, — подчеркнула Лелюх.

Специалистка добавила, что беременную женщину надо госпитализировать, если у нее сатурация 92 и ниже, температура не падает 3-4 дня, есть коморбидные состояния (ожирение, диабет, хронические заболевания легких, возраст старше 35 лет).

После госпитализации врачи оказывают беременной серьезную медицинскую помощь в стационаре. Это лечение будет спасать женщину, но вредить ребенку.

— Серьезное лечение коронавируса вредит течению беременности. Поэтому беременным надо вакцинироваться, чтобы быть защищенными от таких ситуаций, — говорит она.

По словам генерального директора Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Украины Ирины Руденко, беременные, особенно во втором-третьем триместре, имеют риск более тяжелого течения коронавируса.

Во Львовском Центре легочного здоровья с начала пандемии насчитали уже сотню беременных пациенток. 80 из них госпитализировали за последние полтора месяца.

Сейчас вакцинироваться разрешено на любом сроке беременности и во время грудного вскармливания, но обязательно предварительно проконсультировавшись с акушером-гинекологом. Подробнее о коронавирусе у беременных женщин — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Факты ICTV. Здоровье