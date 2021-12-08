Респіраторні інфекції загалом небезпечні для вагітних жінок. Вагітність робить організм вразливим і перед коронавірусом.

Ріст матки призводить до зменшення об’єму легень – органу, на який найбільше впливає Covid-19. Через це вагітні важче переносять пневмонію. Інфекція часто викликає тромбоемболічні ускладнення, коли тромб закупорює просвіт кровоносної судини. У вагітної жінки ризик цих ускладнень більший, адже в її стані кров активніше згортається.

Акушер-гінеколог вищої категорії Наталя Лелюх розповіла у прямому ефірі програми Є здорове питання про те, як правильно треба лікуватися вагітним з діагнозом коронавірус та яких рекомендацій дотримуватися.

Якщо вагітна жінка хворіє вдома та має легкий перебіг коронавірусу, необхідно:

стежити за температурою (якщо вона висока, можна використати парацетамол, але за показника 38 і більше);

пити достатню кількість рідини;

провітрювати кімнату та зволожувати повітря;

робити дихальну гімнастику за нормальної сатурації;

рухатися, ходити.

За словами лікарки, без рекомендації лікаря вагітним жінкам не потрібно приймати різні види речовин, як-от вітаміни D, С, мелатонін, цинк тощо.

– Це потрібно робити тоді, коли жінка здала аналіз, який показав у неї дефіцит якогось вітаміну, – наголосила Лелюх.

Спеціалістка додала, що вагітну жінку треба госпіталізувати, якщо у неї сатурація 92 та нижче, температура не падає 3-4 дні, є коморбідні стани (ожиріння, діабет, хронічні захворювання легень, вік старше 35 років).

Після госпіталізації лікарі надають вагітній серйозну медичну допомогу в стаціонарі. Це лікування рятуватиме жінку, але шкодитиме дитині.

– Серйозне лікування коронавірусу шкодить перебігу вагітності. Тому вагітним треба вакцинуватися, щоб бути захищеними від таких ситуацій, – каже вона.

За словами генерального директора Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України Ірини Руденко, вагітні, особливо у другому-третьому триместрі, мають ризик важчого перебігу коронавірусу.

У Львівському Центрі легеневого здоров’я з початку пандемії нарахували вже сотню вагітних пацієнток. 80 з них госпіталізували за останні півтора місяця.

Нині вакцинуватися дозволено на будь-якому терміні вагітності та під час грудного вигодовування, але обов’язково попередньо проконсультувавшись з акушером-гінекологом. Детальніше про коронавірус у вагітних жінок – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Факти ICTV. Здоров’я