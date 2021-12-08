Вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від коронавірусу порівняно з невагітними. Щоб захиститися від цієї інфекції, необхідно зробити щеплення.

Акушер-гінеколог вищої категорії Наталя Лелюх розповіла у прямому ефірі програми Є здорове питання про те, яку вакцину обрати вагітним жінкам та коли можна зробити щеплення.

За її словами, в Україні є три типи вакцин. Перший – інактивована вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech. Вона містить у своєму складі неактивний, вбитий вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

– Послаблена, жива вакцина не рекомендована вагітним жінкам. Не тому, що ми не знаємо, як вона буде діяти. Просто вагітним заборонені будь-які живі вакцини — від кору, поліомієліту, краснухи тощо, – зазначила Лелюх.

Другий та третій типи препаратів – це векторні (AstraZeneca) та мРНК вакцини (Pfizer/BioNTech та Moderna) від Covid-19. У них немає вірусу, тому вони дозволені вагітним.

Вакцинування від коронавірусу залежить від доступності вакцини. Лікарка стверджує, що немає жодних термінів, коли можна починати вагітніти після щеплення. Також неважливо, на якому етапі та у якому триместрі вакцинуватися.

– Щодо побічних ефектів після вакцинації, то може виникнути біль у місці ін’єкції, піднятися температура, яка за один-два дні має пройти, – наголосила вона.

Гінеколог додала, що також можна робити щеплення від коронавірусу в період готування грудьми. Жінка, яка годує грудьми і повністю вакцинувалася від коронавірусу, може передавати антитіла дитині. Це дуже важливо, адже зараз на Covid-19 хворіють і немовлята. Тому захист себе і своєї дитини має бути пріоритетом.

Варто пам’ятати, що перед вакцинацією від коронавірусу вагітним жінкам рекомендується насамперед проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем чи акушером-гінекологом.

Джерело: Факти ICTV. Здоров’я