Команда вчених університету префектури Кіото розробила маски, які світяться під впливом ультрафіолету, якщо вони містять сліди коронавірусу. Маски виготовлені з використанням антитіл, отриманих з яєць страуса.

Випробування все ще тривають, але дослідники вже готують відповідні документи на отримання дозволу від уряду на масовий продаж свого дітища.

Вони пояснюють, що вибір припав на страусів тому, що ті здатні виробляти кілька різних видів антитіл або білків, які нейтралізують сторонні тіла в організмі.

У лютому 2020 року вчені ввели самкам страусів неактивну і безпечну форму коронавірусу і отримали багато необхідних антитіл з відкладених ними яєць.

Потім був розроблений спеціальний фільтр, який поміщається всередині маски. Якщо його вийняти і обробити флуоресцентним барвником, що містить страусині антитіла, фільтр буде світитися в ультрафіолетовому світлі.

Команда проводила експерименти протягом 10 днів з 32 людьми, які заразилися на Covid-19. Було виявлено, що всі маски, які носили добровольці, світилися під ультрафіолетовим світлом, який з часом зникав, а їхнє вірусне навантаження зменшувалося.

Сьогодні вчені мають намір розширити масовість експерименту на 150 учасників, щоб остаточно переконати уряд у результативності свого відкриття.

Вони стверджують, маски можна виробляти за невисокою ціною, перетворивши їх тим самим на простий набір для тестування на Covid-19, який може використовувати кожен.

Джерело: Kyodo News