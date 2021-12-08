В Ізраїлі можливе введення четвертої дози вакцини від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Ніцан Горовіц.

– Я поки що не знаю. Якщо ми побачимо, що ефективність вакцини знижується через певний час, навіть після ревакцинації, ми можемо рекомендувати четверту дозу. Це можливо, – уточнив Ніцан Горовіц.

Водночас поки що важливо визначити, чи знижується ефективність захисту після введення третьої, бустерної, дози.

– Ми ухвалюватимемо рішення, спираючись на медичну необхідність, – додав спікер.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Водночас у низці країн уже рекомендували введення третьої дози. Наприклад, в Ізраїлі багато громадян отримали бустерний укол.

ВООЗ поки що закликає відмовитися від додаткових щеплень через те, що на планеті є країни, де більшість громадян не отримали жодної дози захисної речовини.

Джерело: Times of Israel