Критична відсутність замовлень змусила одного з найпотужніших у світі виробників вакцин від Covid-19, яким є Індійський інститут сироватки, скоротити виробництво препаратів рівно наполовину. Про це заявив генеральний директор компанії Адар Пунавалла.

За його словами, на сьогодні на складах Інституту накопичилося 500 млн доз місцевої версії вакцини AstraZeneca Vaxzevria. Щеплення цим препаратом становлять 90% з 1,3 млрд доз, отриманих на сьогодні в Індії.

Згідно зі статистикою, від початку 2021 року в країні повністю вакциновано 51% дорослого населення. Близько 85% отримали одну дозу.

– Я стою перед дилемою, про яку я ніколи не думав. Але добра новина полягає в тому, що Індія покрила вакциною більшу частину населення, і ми виконаємо всі наші замовлення для Міністерства охорони здоров’я через тиждень, – зазначив Пунавалла.

За його словами, відсутність замовлень на препарат змусила Інститут скоротити виробництво щонайменше на 50%. Принаймі поки попит знову не почне зростати як в Індії, так і в усьому світі.

Говорячи про відсутність замовлень, підприємець мав на увазі насамперед участь у Covax, глобальній ініціативі забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19.

Справа в тому, що багато партнерів з ініціативи, які потребують вакцини, або не можуть її вивезти з Індії, або не мають можливості для зберігання препарату відповідним чином.

Для довідки. В Україні вакциною Covishield щеплено 487 187 осіб. У світі хоча б одну дозу вакцини отримали 13,9 млн осіб.