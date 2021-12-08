Свій щоранковий брифінг, який вже став традиційним, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко почав з нагадування про те, що вже завтра, 9 грудня, набуде чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від Covid-19 є обов’язковою.

Цього разу йдеться про працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ та закладів, що надають соціальні послуги; закладів захисту прав дітей; реабілітаційних закладів;

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

– Щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти Covid-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи вже немає, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, отримання першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. В такому випадку людина повинна бути допущена до роботи.

Статистика вакцинації

За інформацією МОЗ, на сьогодні вже три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська – понад 55% та Полтавська область – майже 52%. Вже наблизилися до цього показника Дніпропетровська – 49% і Черкаська область – 47%.

Позначка в 50% з повним курсом вакцинації сьогодні подолана тільки в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% городян. До цього показника наближається Київська область – майже 49%.

Трагедія антибіотиків

– Сьогодні стійкість до антимікробних препаратів є однією з найсерйозніших загроз для охорони здоров’я, – зазначив Віктор Ляшко.

Він нагадав, що вже зараз щорічно в світі близько 700 тис. людей помирають від зараження стійкими до антибіотиків бактеріями. При втраті контролю над призначенням та лікуванням антибіотиками, ця цифра може досягти 10 млн смертей щорічно вже через 25 років.

– І це не картина з фільму жахів. Це можливий наступ постантибіотикової ери, – попередив міністр.

Час, коли антибіотики перестануть працювати і будь-яка хвороба, яка сьогодні за умов правильного і зваженого лікування антибіотиками проходить майже непомітно, цілком реально може стати смертельно небезпечним, зазначив він.