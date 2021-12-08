Фахівці Національної академії наук прогнозують покращення ситуації з коронавірусом в Україні. Вони повідомляють про зменшення кількості нових випадків хвороби у країні у грудні.

За новими даними, середній добовий приріст знизився до показника 10 318 випадків на день, кількість смертей – до 430 смертей за 24 години.

– Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U), 8 626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7 677 (SEIR_U), 7 279 (Prophet) протягом тижня 15-21 грудня 2021 року, – прогнозують фахівці НАН.

Ці дані підтверджує статистика коронавірусу в Україні.

За останню добу у країні виявили понад 9 тис. нових випадків хвороби, 450 українців померли протягом доби від наслідків, спровокованих захворюванням.

Хоча показники ще досить високі, але загалом ситуація значно краща, ніж на початку та в середині листопада. Тоді фіксувалися рекорди рівня захворюваності та смертності.

Проте ситуацію може змінити штам коронавірусу Омікрон, який поки що не виявили в Україні.

Джерело: НАН України