Специалисты Национальной академии наук прогнозируют улучшение ситуации с коронавирусом в Украине. Они сообщают об уменьшении количества новых случаев болезни в стране в декабре.

По новым данным, средний суточный прирост снизился до показателя 10 318 случаев за день, количество смертей — до 430 летальных исходов за 24 часа.

— Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 9 410 (SEIR_U), 8 626 (Prophet) в течение недели 8-14 декабря 2021 года и 7 677 (SEIR_U), 7 279 (Prophet) в течение недели 15-21 декабря 2021 года, — прогнозируют специалисты НАН.

Эти данные подтверждает статистика коронавируса в Украине.

За последние сутки в стране выявили более 9 тыс. новых случаев болезни, 450 украинцев скончались в течение суток от последствий, спровоцированных заболеванием.

Хоть показатели еще довольно высокие, но в целом ситуация значительно лучше, чем в начале и в середине ноября. Тогда фиксировались рекорды уровня заболеваемости и смертности.

Однако ситуацию может изменить штамм коронавируса Омикрон, который пока не выявили в Украине.

Источник: НАН Украины