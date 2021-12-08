Ставший уже традиционным ежеутренний брифинг министр здравоохранения Виктор Ляшко начал с напоминания о том, что уже завтра, 9 декабря, вступит в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от Covid-19 является обязательной.

На этот раз речь о работниках:

предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги; заведений защиты прав детей; реабилитационных заведений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

— Как только работник получил по крайней мере одну прививку против Covid-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы уже нет, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, получение первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае человек должен быть допущен к работе.

Статистика вакцинации

По информации Минздрава, на сегодня уже три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская — более 55% и Полтавская область — почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская — 49% и Черкасская область — 47%.

Отметка в 50% с полным курсом вакцинации сегодня преодолена только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% горожан. К этому показателю приближается Киевская область — почти 49%.

Трагедия антибиотиков

— Сегодня устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения, — отметил Виктор Ляшко.

Он напомнил, что уже сейчас ежегодно в мире около 700 тыс. человек умирают от заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями. При потере контроля над назначением и лечением антибиотиками, эта цифра может достичь 10 млн смертей ежегодно уже через 25 лет.

— И это не картина из фильма ужасов. Это возможное наступление постантибиотиковой эры, — предупредил министр.

Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной, отметил он.