Критичное отсутствие заказов вынудила одного из мощнейших в мире производителей вакцин от Covid-19, которым является Индийский институт сыворотки, сократить производство препаратов ровно наполовину. Об этом заявил генеральный директор компании Адар Пунавалла.

По его словам, на сегодняшний день на складах Института накопилось 500 млн доз местной версии вакцины AstraZeneca Vaxzevria. Прививки этим препаратом составили 90% из 1,3 млрд доз, полученных на сегодняшний день в Индии.

Согласно статистики, с начала 2021 года в стране полностью вакцинировано 51% взрослого населения. Около 85% получили одну дозу.

— Я стою перед дилеммой, о которой я никогда не думал. Но хорошая новость заключается в том, что Индия покрыла вакциной большую часть населения, и мы выполним все наши заказы для министерства здравоохранения через неделю, — отметил Пунавалла.

По его словам, отсутствие заказов на препарат, вынудило Институт сократить производство как минимум на 50%. Во всяком случае, пока спрос снова не начнет расти как в Индии, так и во всем мире.

Говоря об отсутствии заказов, предприниматель имел ввиду прежде всего участие в Covax, глобальной инициативе обеспечения равного доступа к вакцинам против Covid-19.

Дело в том, что многие партнеры по инициативе, которые нуждаются в вакцине, либо не могут ее вывезти из Индии, либо не имеют возможности для хранения препарата соответствующим образом.

Для справки. В Украине вакциной Covishield привит 487 187 человек. В мире хотя бы одну дозу вакцины получили 13,9 млн человек.