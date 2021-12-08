Канадская компания-производитель вакцины от коронавируса Medicago сообщила о многообещающей эффективности своего вещества. Препарат гарантирует защиту более 70%.
Согласно данным третьего этапа клинических испытаний, эффективность вакцины против “дикого” коронавируса — 71%, против штамма Дельта — 75%.
При этом разработчики не сообщают о появлении у вакцинированных серьезных побочных эффектов.
Реакции организма были в легкой и умеренной формах.
Эта вакцина имеет растительную основу.
Она может храниться при низких температурах, из-за чего ее легко транспортировать.
Власти Канады уже возлагают надежды, что вещество станет эффективным дополнением к уже разработанным вакцинам.
Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года, уже почти год. В разных странах она проходит неравномерно из-за доступа к веществам и особенностей национальных кампаний. Наилучшая ситуация в Европе, Израиле, Японии, ОАЭ, наихудшая — в Африке.
В Украине сначала этот процесс тормозился, однако осенью ситуация улучшилась.
Источник: The Star