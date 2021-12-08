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Обнадійливі результати: канадська компанія заявила про ефективність своєї вакцини

8 Грудня 2021, 10:35
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вакцинація від коронавірусу
Джерело: Depositphotos

Канадська компанія-виробник вакцини від коронавірусу Medicago повідомила про перспективну ефективність своєї речовини. Препарат гарантує захист понад 70%.

За даними третього етапу клінічних випробувань, ефективність вакцини проти “дикого” коронавірусу – 71%, проти штаму Дельта – 75%.

Водночас розробники не повідомляють про появу у вакцинованих серйозних побічних ефектів.

Реакції організму були у легкій та помірній формах.

Ця вакцина має рослинну основу.

Вона може зберігатися за низьких температур, через що її легко транспортувати.

Влада Канади вже покладає надії, що речовина буде ефективним доповненням до вже розроблених вакцин.

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року, вже майже рік. У різних країнах вона проходить нерівномірно через доступ до речовин та особливості національних кампаній. Найкраща ситуація в Європі, Ізраїлі, Японії, ОАЕ, найгірша – в Африці.

В Україні спочатку цей процес гальмувався, однак восени ситуація покращилася.

Джерело: The Star

Теги
Вакцини , Коронавірус Covid-19
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