В Израиле возможно введение четвертой дозы вакцины от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Ницан Горовиц.

— Я пока не знаю. Если мы увидим, что эффективность вакцины снижается через определенное время, даже после ревакцинации, мы можем рекомендовать четвертую дозу. Это возможно, — уточнил Ницан Горовиц.

При этом пока важно определить, снижается ли эффективность защиты после введения третьей, бустерной, дозы.

— Мы будем принимать решения на основе медицинской необходимости, — добавил спикер.

Вакцинация от коронавируса длится в мире с декабря 2020 года. При этом в ряде стран уже рекомендовали введение третьей дозы. Например, в Израиле многие граждане получили бустерный укол.

ВОЗ пока призывает отказаться от дополнительных прививок из-за того, что на планете есть страны, где большинство граждан не получили и одной дозы защитного вещества.

Источник: Times of Israel