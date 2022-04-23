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Советы

Вынужденно живем с котами – как преодолеть аллергию

23 апреля 2022, 12:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Вынужденно живем с котами – как преодолеть аллергию
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине многие граждане вынужденно покинули свои дома и живут во временных помещениях — в арендованных квартирах, у родственников или даже гостях. Поэтому им нужно приспосабливаться к новым необычным условиям жизни, уживаться с хозяевами и их домашними животными. Это может быть сложно для тех, кто имеет аллергию.

Аллерголог Влада Барзилович рассказала, что делать в таком случае.

– Начнем с позитива: многие исследования говорят о положительном влиянии контакта с животными на иммунную систему детей. Однако иногда аллергена в окружающей среде слишком много, тогда основная задача – снизить его количество, – говорит Влада Барзилович.

Рекомендации:

  • Начать со спальни

— Чаще аллергия возникает не на шерсть, а на биологические жидкости животных (слюна, моча), однако именно на шерсти молекулы активно разносятся. В идеале – ребенок должен спать в комнате, куда животные не заходят, – рассказывает врач.

Нужно делать минимальную влажную уборку ежедневно и переодевать ребенка перед тем, как он заходит в комнату.

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  • Медикаментозная поддержка

Под рукой должны находиться антигистаминные препараты: цетиризин, левоцетиризин, лоратадин, дезлоратадин, биластин. Это их действующие вещества.

  • Обращение к врачу

Однако если состояние ребенка ухудшается, следует обратиться к врачу.

Тревожные симптомы:

  • затяжной кашель, свистящее дыхание;
  • ребенок начал говорить, что ему трудно бегать, выполнять физические нагрузки;
  • острое состояние отека лица, вокруг глаз.
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В этом случае не стоит откладывать визит.

Теги
Алергія, Кот, Советы, поради лікаря
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