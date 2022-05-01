Аллергия — одно из самых распространенных в мире расстройств иммунной системы, которое проявляется повышенной чувствительностью в ответ на контакт с чужеродными для организма веществами.

С начала марта до середины мая начинают цвести деревья и различная зелень, поэтому у многих начинается насморк, кашель и другие симптомы.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, как перенести этот период гораздо легче и снизить развитие аллергических симптомов.

Как избавиться от аллергической реакции

По словам врачей, безрецептурные антигистаминные препараты подавляют иммунный ответ и облегчают симптомы. Для снятия заложенности носа можно применить спрей для сужения сосудов.

В то же время кашель помогут облегчить охлаждающие леденцы. А тем, кому не помогло перечисленное, врач может назначить антигистаминные или стероидные спреи для носа или другие, более специфические лекарства.

Как уменьшить риск развития аллергии

Избегайте активностей на свежем воздухе в дни, когда на улице высокая концентрация пыльцы. Ее уровень можно проверять в приложениях или на сайтах с прогнозом погоды.

Начните принимать свои лекарства против аллергии еще до начала сезона цветения.

Держите закрытыми окна и двери в своем доме и автомобиле.

На улице носите головной убор и мойте голову перед сном, чтобы пыльца не попадала на подушку, а затем на лицо.

Переоденьтесь, вернувшись с улицы. Даже когда мы встряхиваем одежду, на ней остается не менее половины пыльцы.

Подробнее о сезонной аллергии — читайте в материале Фактах ICTV.

Источник: НСЗУ