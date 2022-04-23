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Аллергия на цветение деревьев – как уберечься от тяжелых симптомов

23 апреля 2022, 14:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
цвітіння
Источник: Pixabay

Из-за сезонной аллергии период цветения деревьев просто невыносим для некоторых граждан.

Как помочь себе, рассказала педиатр Екатерина Мельниченко.

Как уберечься от тяжелых симптомов:

На улице:

  • носить очки – избегать попадания пыльцы на слизистую глаз;
  • одевать головные уборы и прятать волосы;
  • носить защитную маску.

Дома:

  • после улицы спрятать всю верхнюю одежду в пакет;
  • обмыться под душем, промыть глаза и нос;
  • не сушить вещи на открытом воздухе – это увеличит количество пыльцы растений на них;
  • не открывать окна и двери в комнатах;
  • делать ежедневную влажную уборку.
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— Если у вас есть симптомы – слезотечение и зуд глаз, носоглотки, кашель, симптомы со стороны ЖКТ, зуд кожи от контакта с пыльцой, следует употреблять любые антигистаминные препараты. Из известных препаратов – Фенистил, Лоратадин, Дезлоратадин, L-цет, Эдем, Никсар, – говорит Екатерина Мельниченко.

Важно контактировать с врачом, который при ухудшении состояния проконсультирует и озвучит рекомендации.

Теги
Алергія, Советы, поради лікаря, Сезонна алергія
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