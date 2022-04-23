Аллергия на цветение деревьев – как уберечься от тяжелых симптомов

Из-за сезонной аллергии период цветения деревьев просто невыносим для некоторых граждан.

Как помочь себе, рассказала педиатр Екатерина Мельниченко.

На улице:

Дома:

— Если у вас есть симптомы – слезотечение и зуд глаз, носоглотки, кашель, симптомы со стороны ЖКТ, зуд кожи от контакта с пыльцой, следует употреблять любые антигистаминные препараты. Из известных препаратов – Фенистил, Лоратадин, Дезлоратадин, L-цет, Эдем, Никсар, – говорит Екатерина Мельниченко.