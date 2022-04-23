Аллергия на цветение деревьев – как уберечься от тяжелых симптомов

Из-за сезонной аллергии период цветения деревьев просто невыносим для некоторых граждан.
Как помочь себе, рассказала педиатр Екатерина Мельниченко.
Как уберечься от тяжелых симптомов:
На улице:
- носить очки – избегать попадания пыльцы на слизистую глаз;
- одевать головные уборы и прятать волосы;
- носить защитную маску.
Дома:
- после улицы спрятать всю верхнюю одежду в пакет;
- обмыться под душем, промыть глаза и нос;
- не сушить вещи на открытом воздухе – это увеличит количество пыльцы растений на них;
- не открывать окна и двери в комнатах;
- делать ежедневную влажную уборку.
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— Если у вас есть симптомы – слезотечение и зуд глаз, носоглотки, кашель, симптомы со стороны ЖКТ, зуд кожи от контакта с пыльцой, следует употреблять любые антигистаминные препараты. Из известных препаратов – Фенистил, Лоратадин, Дезлоратадин, L-цет, Эдем, Никсар, – говорит Екатерина Мельниченко.
Важно контактировать с врачом, который при ухудшении состояния проконсультирует и озвучит рекомендации.