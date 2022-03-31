Коронавірус ніде не подівся, і в Україні продовжують фіксувати нові випадки захворювання. Проте є проблеми зі збором даних, особливо у тих регіонах, де тривають активні бойові дії.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– У будні дні у нас в середньому реєструють 4,5 тисячі випадків. На сьогодні в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 4 038 хворих (інтерв’ю записувалося 27 березня, – Ред.), – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, це інформація лише з тих лікарень, де є можливість отримати статистику.

Крім того, у країні продовжується вакцинація, зокрема і третьою дозою.

Після початку війни в Україні стало складно вести статистику захворювання на коронавірус. Український уряд вніс зміни до постанови про карантин через воєнний стан. Наразі скасовано зонування території за рівнем епідемічної небезпеки.

Також вакцинацію зробили не обов’язковою, а рекомендованою. Попри це, людям радять й надалі носити маски, стежити за дотриманням правил особистої гігієни та соціальної дистанції.