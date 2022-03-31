Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Covid-19 никуда не исчез — Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине

31 марта 2022, 11:33
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Covid-19 никуда не исчез — Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине
Источник: УНИАН

Коронавирус никуда не исчез, и в Украине продолжают фиксировать новые случаи заболевания. Однако есть проблемы со сбором данных, особенно в тех регионах, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

– В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысяч случаев. На сегодня в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 038 больных (интервью записывалось 27 марта, — Ред.), — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, это информация только из тех больниц, где есть возможность получить статистику.

Кроме того, в стране продолжается вакцинация, в том числе третьей дозой.

Читайте также:
смартфонАптеки, вакцинация, первая помощь: список ресурсов с важной и полезной информацией от Минздрава

После начала войны в Украине стало сложно вести статистику заболевания коронавирусом. Украинское правительство внесло изменения в постановление о карантине из-за военного положения. Сейчас отменили зонирование территории по уровню эпидемической опасности.

Также вакцинацию сделали не обязательной, а рекомендованной. Несмотря на это, людям советуют и дальше носить маски, следить за соблюдением правил личной гигиены и придерживаться социальной дистанции.

Источник
РБК-Украина
Теги
Віктор Ляшко , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь