Коронавирус никуда не исчез, и в Украине продолжают фиксировать новые случаи заболевания. Однако есть проблемы со сбором данных, особенно в тех регионах, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

– В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысяч случаев. На сегодня в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 038 больных (интервью записывалось 27 марта, — Ред.), — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, это информация только из тех больниц, где есть возможность получить статистику.

Кроме того, в стране продолжается вакцинация, в том числе третьей дозой.

После начала войны в Украине стало сложно вести статистику заболевания коронавирусом. Украинское правительство внесло изменения в постановление о карантине из-за военного положения. Сейчас отменили зонирование территории по уровню эпидемической опасности.

Также вакцинацию сделали не обязательной, а рекомендованной. Несмотря на это, людям советуют и дальше носить маски, следить за соблюдением правил личной гигиены и придерживаться социальной дистанции.