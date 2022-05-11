У США фіксуються дивні випадки появи повторних симптомів хвороби – після захворювання на коронавірус та прийому противірусних таблеток Паксловід (Paxlovid) від Pfizer.

Після зараження пацієнти прийняли препарат, і він допоміг їм не потрапити до лікарні. Однак протягом двох тижнів після того, як стало краще, у деяких людей з’явилися симптоми застуди, як-от біль у горлі та кашель. Водночас не було тяжких випадків захворювання.

Вони залишаються загадкою для лікарів, які намагаються з’ясувати, що спровокувало рецидив. Можливо, люди приймали препарат надто рано чи недостатньо довго.

Фахівці також вивчають, чи є такі пацієнти заразними та небезпечними для інших людей. Через це намагаються вирішити, як вчинити з такими випадками, хоча деякі лікарі все ж таки рекомендують пацієнтам відновити ізоляцію.

Попри цю інформацію, лікарі та органи охорони здоров’я, як і раніше, заохочують використання Паскловіда серед людей з високим ризиком розвитку важкої форми Covid-19.

А представник Pfizer заявив, що впевнений у ефективності препарату у запобіганні госпіталізації та смерті від Covid-19 у людей із груп високого ризику.

Джерело: The Wall Street Journal