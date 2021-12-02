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Аналізи та пігулки. Комаровський розповів, чи треба готуватися до Covid-щеплення

2 Грудня 2021, 14:38
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

Вакцинація від коронавірусу – крок, на який деякі українці зважуються довго, вивчають інформацію про те, як до неї підготуватися та які аналізи здати.

Лікар Євген Комаровський розповів про підготовку до щеплення.

– Вакцинація не потребує жодної фармакологічної підготовки. Якщо хтось із лікарів сказав, що перед вакцинацією потрібно пропити якісь пігулки, це шарлатан, це не лікар, – пояснив Євген Комаровський.

Також дехто ставить запитання щодо необхідності здачі аналізів перед цим.

– Вакцинація не вимагає жодних попередніх аналізів, якщо людина не має зрозумілих хвороб. Якщо ви не почуваєтеся хворим, якщо у вас немає температури вище 38 градусів, якщо ви можете своїми ногами дійти до центру вакцинації, то вас можна щепити без будь-яких попередніх умов, – додав фахівець.

В Україні продовжується вакцинація від коронавірусу.

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Щеплення безкоштовно можуть отримати всі громадяни віком від 12 років.

Імунізація поки що не дозволена дітям молодшого віку, а також людям із протипоказаннями, але таких одиниці.

Джерело: Лікар Комаровський

Теги
Євген Комаровський , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , поради лікаря
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